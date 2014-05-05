هداف الدوري الإيطالي: لا أفكر في الرحيل عن تورينو

(أ ش أ) أكد تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق كرة القدم بنادي تورينو أنه رغم كل ما يتردد عن احتمال رحيله فى الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أنه يعتزم البقاء فى ناديه.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها إيموبيلي فى أعقاب فوز تورينو الأحد على كييفو بهدف دون رد ليحتفظ الفريق بالمركز السادس فى ترتيب الدوري الإيطالي ويبقى على أماله فى اللعب الموسم المقبل فى بطولة الدوري الأوروبي.

وقال إيموبيلى فى تصريحات أدلى بها لقناة (سكاي سبورت إيطاليا) عقب المباراة: "لقد خضنا مباراة صعبة إلا اننا استطعنا ان نفوز بها فى النهاية وهذا هو المهم".

وأضاف "اننى سعيد فى تورينو ولا اريد الرحيل عنه لاسيما وأن أمامنا فرصة كبيرة للعب على المستوى الأوروبي".

ويتصدر إيموبيلي حاليا قائمة هدافي الدوري الايطالي برصيد 21 هدفا.