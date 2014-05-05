فتحى وعاشور جاهزان للاتحاد .. والسيد حمدى يشكو من الضامة

/أ ش أ/ أكد الدكتور إيهاب على طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الثنائى أحمد فتحى وحسام عاشور جاهزان للمشاركة فى مباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى بعدما خضعا لاختبار طبى فى مران الفريق الذى أقيم اليوم .

وقد أصيب الثنائى فتحى وعاشور بكدمة فى الركبة خلال مشاركتهما فى مباراة سموحه فى الدورى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 .. وأدى فتحى وعاشور تدريبات استشفائية اليوم ولم يشاركا بشكل كامل فى المران تجنبا للاجهاد .

وأوضح الدكتور إيهاب على أن السيد حمدى مهاجم الفريق اشتكى من إجهاد من العضلة الضامة ولم يشارك فى المران الذى أقيم عصر اليوم بشكل كامل وأدى بعض التدريبات الاستشفائية .

وأضاف طبيب الأهلى أن اللاعب سوف يشارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية غدا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل .

كما اشتكى أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الأهلى من آلام إثر تعرضه لكدمة فى الأنكل ، وأوضح الدكتور إيهاب على طبيب الأهلى أن الكدمة لن تعوق اللاعب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى غدا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى .

وأكد طبيب الأهلى أن وليد سليمان لاعب وسط الفريق مستمر في برنامجه التأهيلي بألمانيا مشيرا الي أن اللاعب قد حدد موعد عودته الي القاهرة يوم 1 يونيو المقبل علي أن يعود الي التدريبات الجماعية 15 يونيو بعد أداء فترة من التأهيل المنفرد بالقاهرة .

وأشار طبيب الأهلى إلى أن عماد متعب يسير بخطي جيدة في برنامجه التأهيلى الذي يخضع له في الامارات وقال أن اللاعب لا يزال أمامه 15 يوما سيعود بعدها الي التدريبات الجماعية تدريجيا وفقا لحالته البدنية .