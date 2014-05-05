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بالفيديو - فالنسيا يحبط فرحة ريال مدريد بسقوط أتليتكو .. ورونالدو يبعث الأمل

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بالفيديو - فالنسيا يحبط فرحة ريال مدريد بسقوط أتليتكو .. ورونالدو يبعث الأمل بالفيديو - فالنسيا يحبط فرحة ريال مدريد بسقوط أتليتكو .. ورونالدو يبعث الأمل

(إفي) أبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو على آمال فريقه ريال مدريد في المنافسة على لقب الليجا مع أتلتيكو مدريد عقب التعادل مع فالنسيا بهدفين لمثليهما في الجولة الـ36 بالليجا، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الريال إلى 83 نقطة حيث لا يزال في المركز الثالث خلف برشلونة (85 نقطة) وأتلتيكو المتصدر (88 نقطة)، علما بأن للملكي مباراة مؤجلة.

وفرط الريال بتعادله مع فالنسيا في فرصة استغلال خسارة الـ"روخيبلانكوس" اليوم من ليفانتي بهدفين نظيفين في نفس الجولة للاقتراب بصورة أكثر منه.

سجل الفرنسي جيريمي ماتيو الهدف الأول للضيوف (ق44) برأسية حول بها ركنية داخل الشباك في خطأ مشترك بين المدافع الفرنسي رفائيل فاران والحارس دييجو لوبيز ليتقدم فالنسيا على الرغم من الفرص المتنوعة التي أهدرها الملكي في الشوط الأول.

حاول أنشيلوتي تنشيط الناحية الهجومية في فريقه بإجراء تغيير خلال الاستراحة باخراج آسيير اياراميندي وإدخال الأرجنتيني آنخل دي ماريا.

أثمر هذا التغيير عن الهدف الأول للريال (ق58) حيث أرسل دي ماريا عرضية حولها البرتغالي كريستيانو برأسه ليتابعها الإسباني سرخيو راموس برأسه أيضا ليسكنها الشباك، في كرة لم يقدر حارس فالنسيا المتألق دييجو ألفيش على التصدي لها.

هذا إلا أن فالنسيا عاد للتقدم مجددا (ق64) عن طريق داني باريخو حيث انطلق الجزائري سفيان فيغولي من الناحية اليسرى ومررها أرضية للاعب الإسباني الذي سدد أرضية صاروخية لم يقدر دييجو لوبيز على التصدي لها.

أجرى أنشيلوتي تغييره الثاني باخراج إيسكو ألاركون غير الموفق وادخال البرازيلي كاسيميرو (ق71) تبعه تغيير آخر قبل نهاية الوقت الأصلي بثمان دقائق بخروج الفرنسي كريم بنزيمة ونزول ألبارو موراتا.

أدرك الريال التعادل مجددا (ق92) عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حول عرضية دي ماريا بالكعب إلى داخل الشباك لينقذ نقطة ثمينة للـ"ميرينجي".

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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