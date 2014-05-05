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بالفيديو .. ميلان يحسم ' دربي الغضب ' برأسية هولندية

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بالفيديو .. ميلان يحسم ' دربي الغضب ' برأسية هولندية بالفيديو .. ميلان يحسم ' دربي الغضب ' برأسية هولندية

ميلانو، (إفي): حقق ميلان اليوم فوزا هاما في "دربي الغضب" على جاره اللدود إنترميلانو، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدف المباراة الوحيد بملعب سان سيرو، لاعب الوسط الهولندي نيجل دي يونج، برأسية رائعة حول بها عرضية ماريو بالوتيلي إلى داخل الشباك في الدقيقة 65.

وقفز ميلان بهذا الفوز إلى المركز الثامن برصيد 54 نقطة، بينما يبقى إنتر ميلانو خامسا رغم الهزيمة، بـ57 ، وذلك قبل جولتين على الختام.

كان يوفنتوس قد ضمن اللقب للمرة الثالثة على التوالي اليوم عقب خسارة أقرب ملاحقيه، روما، أمام كاتانيا 1-4.

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فيديو اليوم السابع

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