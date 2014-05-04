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هتافات وأناشيد لأعضاء الإخوان قبل مغادرتهم مجمع محاكم سوهاج

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هتافات وأناشيد لأعضاء الإخوان قبل مغادرتهم مجمع محاكم سوهاج هتافات وأناشيد لأعضاء الإخوان قبل مغادرتهم مجمع محاكم سوهاج

4 مايو 2014 | 11:23 مساءً

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 download (11)فاجئ المتهمون فى قضية احداث كنيسة مارجرجس بمحافظة سوهاج عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة الجميع بهتافات مناهضة للجيش واناشيد اسلامية عقب اعلان المحكمة قرارها بتأجيل المحاكمة لجلسة 6 مايو الجاري ،وذلك قبل خروجهم من قفص الاتهام بقاعة المحكمة بمجمع محاكم سوهاج .

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد بدأت اليوم النظر في ثانى جلسات محاكمة 119 متهما من اعضاء جماعة الاخوان بعد اتهامهم فى احداث العنف التى وقعت بسوهاج فى 14 اغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها .

 

2014-05-04

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