أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الثقافة يفتتح معرض ” المصرية والحداثة” بالأوبرا بحضور الفنان محمد صبحي

Google+ Print
وزير الثقافة يفتتح معرض ” المصرية والحداثة” بالأوبرا بحضور الفنان محمد صبحي وزير الثقافة يفتتح معرض ” المصرية والحداثة” بالأوبرا بحضور الفنان محمد صبحي

يفتتح محمد صابر عرب وزير الثقافة، وإيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرًا المصرية ، معرضًا بعنوان ” المصرية والحداثة ” للفنانة سهير عثمان بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا غدا الاثنين الموافق 5 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ، ويستمر حتي 15 من نفس الشهر ، بحضور الفنان محمد صبحي، عمرو سلامة وزير التعليم الأسبق ، علي الصعيدي وزير الصناعة الأسبق ، بالإضافة للفيف من الإعلاميين والصحفيين .

ويضم المعرض 60 عملًا فنيًا في مختلف الفروع منها الخيامية ، الرسم ، الطباعة ، السجاد ، الكليم ، الباتيك ، الجرافيك .

وتقول الفنانة سهير بأنه سيتم تخصيص 50 % من دخل المعرض لصالح مستشفي السرطان الجديدة ، بال
> إضافة لتأكيد الهوية المصرية والاستفادة من المدارس والاتجاهات العالمية وليس تقليد ثوابتها ، مشيرة بأن المعرض عبارة عن مزج بين فنون الحضارات المصرية القديمة المختلفة ” الفرعونية ، القبطية ، الإسلامية ” والشعب المصري ولكن برؤية حديثة معاصرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا