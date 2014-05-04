وزير الثقافة يفتتح معرض ” المصرية والحداثة” بالأوبرا بحضور الفنان محمد صبحي

يفتتح محمد صابر عرب وزير الثقافة، وإيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرًا المصرية ، معرضًا بعنوان ” المصرية والحداثة ” للفنانة سهير عثمان بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا غدا الاثنين الموافق 5 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ، ويستمر حتي 15 من نفس الشهر ، بحضور الفنان محمد صبحي، عمرو سلامة وزير التعليم الأسبق ، علي الصعيدي وزير الصناعة الأسبق ، بالإضافة للفيف من الإعلاميين والصحفيين .

ويضم المعرض 60 عملًا فنيًا في مختلف الفروع منها الخيامية ، الرسم ، الطباعة ، السجاد ، الكليم ، الباتيك ، الجرافيك .

وتقول الفنانة سهير بأنه سيتم تخصيص 50 % من دخل المعرض لصالح مستشفي السرطان الجديدة ، بال

> إضافة لتأكيد الهوية المصرية والاستفادة من المدارس والاتجاهات العالمية وليس تقليد ثوابتها ، مشيرة بأن المعرض عبارة عن مزج بين فنون الحضارات المصرية القديمة المختلفة ” الفرعونية ، القبطية ، الإسلامية ” والشعب المصري ولكن برؤية حديثة معاصرة .