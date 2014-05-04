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إصابة 3 لبنانيين في شرق البلاد إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين سوريين

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أصيب 3 مواطنين لبنانيين من بلدة عرسال، الأحد، إثر إطلاق مسلحين سوريين النار عليهم في منطقة الرهوة في سلسلة جبال لبنان الشرقية قرب الحدود مع سوريا.

وأفادت المعلومات بأن المسلحين السوريين أطلقوا النار على 5 شبان من بلدة عرسال اللبنانية، مما أدى إلى إصابة 3 منهم ، وقد ناشد أهالي الشبان الجرحى الجهات المعنية، العمل على نقلهم من المكان، فيما يتم البحث عن الشابين اللذين كانا برفقتهم.

يذكر أن منطقة الرهوة كانت قد شهدت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين منذ 3 أيام، على خلفية مطاردة إرهابيين يعملون على تفخيخ سيارات.

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