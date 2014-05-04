بالمستندات .. جنايات سوهاج تنظر غدا ثاني جلسات محاكمة 76من أنصار الإخوان

​تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج غدا برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين ثانى جلسات محاكمة 67 من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين باقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج فى شهر يوليو 2013 والتى تم تأجيلها لجلسة غداالاثنين 5 مايو الجاري .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ( الانضمام إلى جماعة الغرض منها، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ،و التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة أثناء الاقتحام باستخدام الأسلحة النارية والمولوتوف)

وقررت المحكمة تأجيل النظر فى القضية لجلسة الغد وذلك للاطلاع وفض الاحراز واستخراج شهادات من جهات العمل لبعض المتهمين .

الجدير بالذكر ان ذات الدائرة ستنظر غدا ايضا قضية اتهام عدد 9 اشخاص من اعضاء جماعة الاخوان المتهمين بالانضمام لجماعة على خلاف القانون والتى تم تاجيلها من يوم السبت الماضى للاطلاع وسماع شهود الاثبات .

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