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وزير الرياضة يكرم الخطيب وشحاتة قبل المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب

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وزير الرياضة يكرم الخطيب وشحاتة قبل المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب وزير الرياضة يكرم الخطيب وشحاتة قبل المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب

/ أ ش أ / تستعد وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالية شبابية رياضية كبرى باستاد القاهرة الدولى، بعد غد الثلاثاء، قبل انطلاق المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويتنافس فريقا مركز شباب أبو النمرس من محافظة الجيزة ومركز شباب العمراوى من محافظة الإسكندرية فى المباراة النهائية، من بطولة الدورى، ويتضمن برنامج الاحتفالية فقرات الموسيقى العسكرية، وطابور عرض لفرق مراكز الشباب الـ25 الذين فازوا بالمركز الأول من بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم بكل محافظة.

ومن المقرر أن يقوم خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بإهداء درع الدورى لحسن شحاتة ومحمود الخطيب، تكريماً لمشوار عطائهما الكبير فى مجال كرة القدم والرياضة المصرية.

وتختتم الاحتفالية عقب انتهاء المباراة النهائية بتسليم درع الدورى للفريق الفائز والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لها.

ومن جهه أخرى اصطحب خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين فى مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد المدينة الشبابية هناك.

وخلال الزيارة التفقدية للمدينة قام المسئولون على إدارتها بعرض فيلم وثائقى يوضح مراحل إنشاء المدينة بملاعبها وحمام السباحة والمبنى الفندقى وقاعة المؤتمرات الكبرى بها، لتضاف إلى رصيد المنشآت الشبابية والرياضية الموجودة بمحافظة جنوب سيناء.

وتوجه الوزراء العرب إلى الصالة الرياضية المغطاة لمشاهدة مجموعة من العروض الرياضية قدمها نشء المحافظة المبدعين.

ورحب خالد عبد العزيز بتواجد وزراء الشباب والرياضة العرب للمشاركة فى مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب بمصر، وحرصهم على رصد المنشآت الشبابية والرياضية بمصر والتعرف على ما تقدمه من خدمات للشباب.

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