ضبط تشكيل عصابي سرق 700 متر كابلات من قاعة” المؤتمرات الكبرى” بشرم الشيخ

تلقى اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء بلاغ من منتجع جولى فيل من سرقة كابلات كهربائية طولها 700 متر خاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى فشكل فريق بحث مكون من المقدم مصطفى علوان رئيس مباحث شرم الشيخ والنقيبين مصطفى شوقي وكريم شعلان لضبط التشكيل العصابي وبعد 24 ساعة من التحريات تم ضبط التشكيل العصابي بمنطقة الخناسير حيث قام بإخفاء الكابلات فى القمامة تمهيدا لحرقها واستخراج النحاس الذى به.

والقى القبض على كلا من

فيصل محمد احمد واحمد فيصل محمد احمد وحسن فيصل محمد احمد ومحمد يوسف والحسيني محمد يوسف وبحوزتهم كابلات الكهرباء المسروقة وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة التي امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.