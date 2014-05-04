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ضبط تشكيل عصابي سرق 700 متر كابلات من قاعة” المؤتمرات الكبرى” بشرم الشيخ

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ضبط تشكيل عصابي سرق 700 متر كابلات من قاعة” المؤتمرات الكبرى” بشرم الشيخ ضبط تشكيل عصابي سرق 700 متر كابلات من قاعة” المؤتمرات الكبرى” بشرم الشيخ

4 مايو 2014 | 10:01 مساءً

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 download (9)تمكنت  شرطة شرم الشيخ برئاسة العميد احمد عبد العزيز مأمور قسم شرم الشيخ والمقدم مصطفى علوان رئيس مباحث شرم الشيخ من ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة الكابلات الكهربائية وحرقها وبيعها لتجارة الخردة.

 تلقى اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء بلاغ من منتجع جولى فيل  من سرقة كابلات كهربائية طولها 700 متر خاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى فشكل فريق بحث  مكون من المقدم مصطفى علوان رئيس مباحث شرم الشيخ والنقيبين مصطفى شوقي وكريم شعلان لضبط التشكيل العصابي وبعد 24 ساعة من التحريات تم ضبط التشكيل العصابي بمنطقة الخناسير حيث قام بإخفاء الكابلات فى القمامة تمهيدا لحرقها واستخراج  النحاس الذى به.

 والقى القبض على كلا من

فيصل محمد احمد واحمد فيصل محمد احمد وحسن فيصل محمد احمد ومحمد يوسف والحسيني محمد يوسف وبحوزتهم كابلات الكهرباء المسروقة وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة التي امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.

2014-05-04

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