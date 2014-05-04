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التحقيقات تؤكد أن المتهمين المخنثين بالنزهة مصابين بالإيدز

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التحقيقات تؤكد أن المتهمين المخنثين بالنزهة مصابين بالإيدز التحقيقات تؤكد أن المتهمين المخنثين بالنزهة مصابين بالإيدز

كشفت تحقيقات نيابة النزهة برئاسة المستشار احمد وجيه ، عن أن 2 من المتهمين المضبوطين بشبكة المخنثين بالنزهة ، مصابين بمرض الإيدز ، وأمرت النيابة بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان عما إذا كانوا متكرري الاستعمال من عدمه وبيان الأمراض التناسلية إن وجدت .

 وقامت النيابة بفض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين ، حيث تبين أنها تحوي مبلغ مالي يقارب الـ1200 جنيه وعدد من أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة ، بالإضافة إلي صور إباحية تم تنزليها من الإنترنت وملابس داخلية .

وكانت البداية بورود معلومات إلي مباحث الأداب مفادها استئجار شخص مغربي وأخر مصري الجنسية لشقة بمنطقة النزهة ، وقيامهم بالتسويق لأنفسهم من خلال صفحات علي موقع “فيس بوك” لممارسة الفجور مع المخنثين مقابل مبلغ 200 دولار في الليلة الواحدة ، قتم صدور إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة وضبط المتهمين .

وبمداهمة الشقة تم القبض علي 6 متهمين من بينهم 3 مخنثين ، حيث ضبط 2 منهم في حالة تلبس ، قتم إحالتهما إلي النيابة التي واجهت المتهم المغربي والمصري بإدارة محل للفجور ، وتم توجيه تهمة ممارسة الفجور لجميع المتهمين .

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