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سعر تذكرة نهائي دوري الأبطال يصل لـ5000 يورو!

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سعر تذكرة نهائي دوري الأبطال يصل لـ5000 يورو! سعر تذكرة نهائي دوري الأبطال يصل لـ5000 يورو!

(إفي): قبل طرح تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، زادت قيمة بيع التذاكر عبر الانترنت من 0.5% وحتى 1200% عن قيمتها الحقيقية، ليصل سعر التذكرة أحيانا إلى خمسة آلاف يورو.

كان أتلتيكو مدريد قد أعلن عزمه بيع تذاكر المباراة، التي ستقام في لشبونة يوم 24 من الشهر الجاري، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، بأسعار تبلغ 70 و160 و280 يورو.

لكن في المقابل، يطرح موقع "Viagogo" الالكتروني 500 تذكرة بزيادة تصل نسبتها إلى 1200%، لتبدأ من ألف و300 يورو وتصل حتى خمسة آلاف يورو، وفقا لوسائل اعلام محلية.

ويتيح هذا الموقع للحاصلين على تذاكر حضور المباراة امكانية اعادة طرحها للبيع مجددا عبر الانترنت ولكن بأسعار أعلى من المحددة رسميا.

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