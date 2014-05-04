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ميدو “يشحن” اللاعبين قبل لقاء التليفونات

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ميدو “يشحن” اللاعبين قبل لقاء التليفونات ميدو “يشحن” اللاعبين قبل لقاء التليفونات

ميدو

عقد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران الأخير اليوم الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لخوض مباراة الغد أمام تليفونات بني سويف ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر لمباريات المجموعة الثانية للدوري ، وأكد خلال الجلسة مدى صعوبة المباراة غدًا.

وحرص ميدو على أن يشرح للاعبين الموقف الصعب الذي أصبح فيه الفريق بالدوري وأصبح مهددًا بعدم التأهل للدوري الرباعية في الدوري ، مؤكدًا أن مباراة الغد أمام تليفونات بني سويف أصعب من مباراة اليوم الإسماعيلي الماضية.

ويسعى ميدو لإجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق في مباراة الغد بالدفع بأحمد سمير فرج وأحمد جعفر من بداية المباراة من أجل تكوين جبهتين يمني بقيادة حازم إمام ومؤمن زكريا ، وجبهة يسرى يقودها محمد عبدالشافي وأحمد سمير فرج وثنائي هجومي من أحمد جعفر وأحمد علي ، بينما يلعب في وسط الملعب الثنائي أحمد توفيق ، وعمر جابر.

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