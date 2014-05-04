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مبروك: تريزيجيه يحتاج ' تظبيط ' .. ربيعة لا يجيد كظهير .. وجدو بعيد

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مبروك: تريزيجيه يحتاج ' تظبيط ' .. ربيعة لا يجيد كظهير .. وجدو بعيد مبروك: تريزيجيه يحتاج ' تظبيط ' .. ربيعة لا يجيد كظهير .. وجدو بعيد

اعترف فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بحاجة بعض لاعبي فريقه لنظرة عن كثب من أجل استعادة بريقهم، مع الإشارة لبعض اللاعبين بالإسم، مثل محمود "تريزيجيه"، رامي ربيعة، محمد ناجي جدو وأحمد خيري.

وخاض مبروك مباراة واحدة مع الأهلي تعادل فيها إيجابيا مع سموحة 1-1.

وقال مبروك لـFilGoal.com يوم الأحد: "تريزيجيه لديه مشكلة من الممكن أن يصبح أفضل لاعب في ولديه المقومات لذلك، ولكنه لا يعرف متى يضبط اتزانه داخل الملعب".

وأضاف "هناك قرارات حاسمة في الملعب يحتاج مثلا أن يتزن قبل التمرير أو الانطلاق أو التصويب حتى تخرج بشكل مناسب".

وعن ربيعة الذي شارك كظهير أيمن أشار مبروك "ربيعة أظهر أنه لا يجيد في مركز الظهير، وموقعه الأفضل في وسط الملعب".

أما ناجي جدو فأكد مبروك "اللاعب خارج المستوى، لديه مشكلة تؤثر على مستواه ولأنه لاعب كبير والكل يعلم من هو جدو فالجميع ينظر له بشكل خاص ويعلم أن هذا ليس الطبيعي".

وكان فتحي مبروك قد استبعد أحمد خيري من قائمة المباراة قبل انطلاقها، مما أثار استياء اللاعب.

ولكن مبروك أوضح "شعرت بحزن خيري بعد استبعاده، ولكني أخبرته بأن هناك وقتا معينا سيتم الدفع به، وهو الوقت الذي سيظهر فيه بشكل جيد".

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