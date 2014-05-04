توقيع عقد لخدمات التعليم المفتوح لجامعة المنصورة بشرم الشيخ

وقع الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة والمهندس على حبيب محمد رئيس مجلس إدارة مركز شرم الشيخ لخدمات التعليم المفتوح ومقره مدينة شرم الشيخ – الرويسات عقد تقديم خدمات لوجستية لبرامج التعليم المفتوح بجامعة المنصورة.

بحضور الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب والدكتور أسامة الباز مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور السعيد الشربينى مدير مركز التعليم المفتوح والدكتور محمد زين أستاذ بكلية الزراعة .

ويهدف التعاقد إلى تقديم الخدمات التعليمية لبرامج التعليم المفتوح بجامعة المنصورة إلى الشباب بجنوب سيناء وتلبية احتياجات سوق العمل وبصفة خاصة المدن السياحية واتساقا مع رسالة التعليم المفتوح فى توفير فرصة تعليم وتدريب لمن فاتتهم فرص التعليم أو الراغبين فى التزود بمجالات أخرى من التعليم .