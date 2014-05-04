أعضاء “جرين هيلز”: المدير المالي للنادي حاول استغلال إسم عبدالستار صبري

أكد ائتلاف أعضاء نادى جرين هيلز أن المدير المالى للنادى الذى استولى على ملايين من الأعضاء ولم يقم بوضعها فى حساب النادى حاول إستغلال إسم الكابتن عبدالستار صبرى فى كسب ثقة الأعضاء وقام بنشر صور كثيرة على صفحات التواصل الإجتماعى فيس بوك له تجمعه بالكابتن عبدالستار صبرى المدرب المساعد للمنتخب المصرى ، وأن صبرى يتولى أحد المناصب داخل النادى ، وهذا ايضا ما اكده ذلك الرجل الذى يدعى محمد حامد منذ اسبوعين فى برنامج صباح دريم حيث أكد حامد أن صبرى يتولى الإشراف على الكرة فى نادى جرين هيلز بالرغم من أن هذا مخالف للقانون لأن صبرى لا يمكنه تولى الإشراف على الكرة فى أى نادى مع توليه منصب المدرب المساعد للمنتخب المصرى الاول .

ومن ناحية أخرى قال إئتلاف أعضاء نادى جرين هيلز الذى ينوب عنهم فى الإجراءات والتحركات القانونية كل من السيد احمد مرسى والمحاسب محمد جابر والسيدة رانيا عثمان أن السيد محافظ القاهرة وقع قراره بالفعل للموافقة على انتداب إحدى موظفات الشئون لعقد جمعية عمومية لجمعية مستثمرى الشروق التابع لها نادى جرين هيلز لتشكيل مجلس إدارة وهو فقط من له الحق فى إدارة شئون النادى فى نفس الوقت الذى سيتم فيه محاسبة محمد حامد عن المخالفات المالية التى ارتكبها وجمعه ما يقرب من 13 مليون جنيه لم يتم وضعها فى الحساب الخاص بالنادى .

وأوضح الإتلاف أنهم يعلمون جيدا أن الكابتن عبدالستار صبرى ليس له أى دخل بالشئون المالية فى النادى وإنما تم إستغلال إسمه لسهولة تحصيل الأموال سواء قيمة العضوية وتبلغ 50 الف جنيه للمشترك الواحد أو الإشتراك النصف سنوى أو السنوى