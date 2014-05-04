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انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

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انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية انتحار طالب لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

صورة أرشيفية

لقى طالب مصرعة شنقًا بعد ان أقدم على الأنتحار باحدى القرى بالدقهلية.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية أخطارا من مركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالى – بقيام أحد الأشخاص بشنق نفسه بمنزله الكائن بناحية سنتماى – دائرة المركز.

وإنتقلت قيادات المركز وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ  وبالفحص تبين وجود جثة طالب يبلغ من العمر 17عاما ومقيم بذات الناحيه  معلقه من رقبته بواسطة شال من القماش بمروحة سقف حجرة النوم الخاصه به يرتدى ملابسه كاملة.

وبسؤال شقيقة عامل ومقيم بذات الناحيه  قرر بقيام شقيقه بشنق نفسه لأنه يعانى من مرض نفسى لإصابته بمرض التبول اللا إرادى  ولايتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحه للمتوفى  يفيد وجود علامات خنق حول الرقبه وخروج اللسان من الفم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4637 إدارى مركز شرطة ميت غمر لسنة 2014.

 

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