الأهلي ينفي الاتصال بأحمد عبد الظاهر

يؤمن علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في الأهلي بأن أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق لن يعود للقلعة الحمراء من جديد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي يرغب في إعادة عبد الظاهر لصفوف الفريق، حين تنتهي فترة في ليبيا.

الأهلي بادل عبد الظاهر بأحمد رؤوف بعقدي إعارة يمتدان لنهاية الموسم.

فهل ينوي الأهلي إعادة اللاعب لصفوفه؟ يجيب عبد الصادق لـFilGoal.com "لا".

وتابع "أود أن أنفي ما تردد عن تحدثي مع اللاعب، لم أتصل به".

وأضاف "أعتقد أنه لن يعود للأهلي على كل حال".

وكان عبد الظاهر قد رحل عن الأهلي بعد قرار تجميده ومستحقاته إثر إشهاره علامة سياسية وهو يحتفل بهدفه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي توج به الفريق الأحمر.