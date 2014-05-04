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مبروك للاعبي الأهلي: عيب عليكم، ترتدون هذا القميص وتخشون الفرق؟

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مبروك للاعبي الأهلي: عيب عليكم، ترتدون هذا القميص وتخشون الفرق؟ مبروك للاعبي الأهلي: عيب عليكم، ترتدون هذا القميص وتخشون الفرق؟

تحدث فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على كيفية علاجه للضغط الواقع على لاعبي فريقه قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل بالجولة 20 للدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي وصيف المجموعة مع الاتحاد ثالث المجموعة الأولى وفارق الأهداف لصالح الأحمر، بينما الفائز سيضاعف حظوظه في اقتناص إحدى بطاقتي التأهل للدورة الرباعية.

وقال فتحي مبروك لـFilGoal.com يوم الأحد: "موقف الأهلي يجبرنا على لعب المباريات المقبلة كأنها كؤوس، ولا هناك مجالا للتعادل أو الخسارة".

وأضاف "أكتر شيء لمسته في مواجهة سموحة أن لاعبي الأهلي مضغوطين نفسيا، والسبب في ذلك أننا لم نعتاد على المنافسة في المركزين الثاني والثالث".

وتابع "اللاعبون خائفون كون أن لقاء الاتحاد سيلعب في الإسكندرية على ملعبهم".

وأوضح مبروك الطريقة التي يعالج بها لاعبيه نفسيا برفع الضغط عنهم قائلا: "قلت لهم أننا الأهلي، وعيب عليكم أن ترتدوا هذا القميص وتخشون الفرق.. الجميع هو من يجب أن يخاف منا وليس العكس".

مضيفا "المباراة تقام بدون جمهور، فلما الخوف؟".

وتعادل فتحي مبروك بالأهلي في أولى مواجهاته مع سموحة بعد أن تأخر بهدف في مواجهة قمة المجموعة يوم السبت.

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