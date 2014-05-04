بالفيديو .. ليفانتي يشعل الليجا بهدفين في أتليتكو

منح ليفانتي فرصة كبيرة لريال مدريد لإشعال الدوري الإسباني بعد الفوز على أتليتيكو مدريد بهدفين دون رد خلال مواجهتهما بالجولة 36 يوم الأحد.

هزيمة أتليتكو أشعلت المنافسة، إذ ظل رصيده 88 نقطة في الصدارة وخلفه برشلونة بـ85 نقطة ثم الريال 82 نقطة وله مباراة مؤجلة قبل لقاء فالنسيا مساء اليوم.

افتتح فيليب لويس التسجيل في مرماه بالخطأ في الدقيقة السابعة، وضاعف ديفيد بارال بالثاني في الدقيقة 69.

أتليتكو أمامه مواجهتين مع مالاجا ثم برشلونة، فيما يتبقى لريال مدريد صدام مع ريال بلد الوليد، سلتا فيجو، وإسبانيول.

بينما برشلونة أمامه إليتشي قبل صدام مع أتليتكو الذي سيحسم أمور بطل الليجا في الجولة الأخيرة يوم 11 مايو المقبل.

شاهد الهدفين