«جبهة النصرة» تعتقل قيادات من «الجيش السوري الحر»

أفادت شبكة «شام» السورية بقيام «جبهة النصرة» المنبثقة عن تنظيم «القاعدة» باعتقال العقيد أحمد النعمة، قائد المجلس العسكري في درعا سابقا وقائد جبهة ثوار جنوب سوريا وتسليمه إلى المحكمة الشرعية في المنطقة الشرقية في محافظة درعا.

ونقلت قناة «العربية الحدث» الإخبارية عن ناشطين سوريين قولهم إن «جبهة النصرة» قامت أيضا باعتقال 8 من قادة الكتائب والألوية التابعة للجيش الحر من بينهم خالد الرفاعي وموثق العتلي والعقيد الطيار أيسر الخطبة وموسى الأحمد المسلمي قائد فوج الفرسان الأول في درعا البلد، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات تأتي تنفيذا لقرار ما يسمى بـ«محكمة النصرة».

وأكد الناشطون أن اعتقال قيادي «الجيش الحر» في جنوب درعا من قبل النصرة يأتى في أعقاب إعلان أحمد النعمي تأسيس «جبهة ثوار» جنوب سوريا ما اعتبرته النصرة تهديدا مباشرا لها.

ومن جهة أخرى، طالب «الجيش الحر» في بيان له بالإفراج عن كافة المعتقلين، وتقديم تفسير منطقي لاعتقال قادته والتعهد بعدم الانفراد في اتخاذ قرار دون الرجوع إلى «المحكمة الشرعية» المتفق عليها، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام «النصرة» بالبيان سيتم طردهم من الجنوب ومحاكمتهم جميعا.