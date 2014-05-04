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مبروك: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم

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مبروك: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم مبروك: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم

يثق فتحي مبروك المدير الفني للأهلي في أن فريقه قادر على التأهل للدورة الرباعية، ليس هذا فحسب، وإنما التتويج بالدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الثانية برصيد 30 نقطة قبل مواجهة الاتحاد السكندري المتساوي معه في عدد النقاط وصاحب المرتبة الثالثة.

وقال مبروك لمراسل FilGoal.com يوم الأحد: "واجهت ضغوطات كبيرة منذ تولي المسؤولية، وأكبرهم هو الصراع على التأهل".

وأضاف "أوجه رسالة للجميع، هي أن الأهلي سيتأهل وأثق من هذا تماما، ليس هذا فحسب وإنما سيكون بطلا للدوري هذا الموسم".

وتولى مبروك المهمة خلفا لمحمد يوسف الذي قبلت الإدارة استقالته.

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