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الأهلي: متعب سيخضع لاختبار فني وطبي قبل التجديد

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الأهلي: متعب سيخضع لاختبار فني وطبي قبل التجديد الأهلي: متعب سيخضع لاختبار فني وطبي قبل التجديد

أكد علاء عبد الصادق مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عماد متعب مهاجم الفريق سيخضع لاختبار طبي وفني قبل مفاوضته للتجديد.

وينتهي تعاقد متعب مع الأهلي الصيف المقبل، فيما يخضع اللاعب لتأهلي طبي في الإمارات بعد سلسلة من الإصابات التي ضربته هذا الموسم.

وقال علاء عبد الصادق لـFilGoal.com يوم الأحد: "سيخضع متعب لتقييم فني وطبي بعد عودته من الإمارات، وحال اجتيازهما سيتم تجديد تعاقده".

وأضاف "عقدنا اجتماعا مع أحمد فتحي وعبد الله السعيد للاتفاق على تجديد تعاقدهما"، وتابع "الثنائي من اللاعبين المهمين في الفريق ونحرص على وجودهما".

وأشار "سيكون هناك اجتماعا مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل تباعا للوصول لاتفاق قبل التجديد".

وأتم مدير الكرة "صرفنا جزء من مستحقات اللاعبين لتكون حافز لهم لاستعادة الانتصارات".

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