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علاء عبد الصادق: الاهلي لم يفاوض أبو تريكة

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علاء عبد الصادق: الاهلي لم يفاوض أبو تريكة علاء عبد الصادق: الاهلي لم يفاوض أبو تريكة

قال علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الأهلي إن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع النجم السابق للفريق محمد أبو تريكة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي يفاضل بين عدد من نجومه القدامى لشغل منصب مدير الكرة في الموسم الجديد.

تلك الأسماء كانت محمد أبو تريكة، ووائل جمعة ومحمد بركات.

لكن علاء عبد الصادق أوضح "لم نفاوض أبو تريكة، الأهلي لم يطلبه".

وتابع "أبو تريكة ليس في حساباتنا حاليا، وأعتقد أن توليه منصب مدير الكرة غير وارد".

وكان أبو تريكة قد أعلن اعتزاله بنهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ديسمبر 2013.

أبو تريكة أحد أيقونات الكرة المصرية والأهلي، وقد منح الفريق الأحمر العديد من البطولات في الفترة بين 2004 و2013.

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