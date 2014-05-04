5 مايو.. السيسي يظهر في ذكرى ميلاد ماركس ورحيل نابليون

بعد مرور 40 يومًا على إعلان عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، عزمه ترك بدلته العسكرية وخوض سباق الانتخابات الرئاسية، في خطاب وجّهه للشعب المصري، 26 مارس الماضي، اختار «المشير»، 5 مايو الجاري، ليطل على المصريين في برنامج «مصر تنتخب» في أول حوار تليفزيوني مع الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي.

التاريخ، الذي اختاره السيسي يصادف ذكريات عدة حدثت في مثل هذا اليوم 5 مايو، وكان أبرزها ما حدث عام 1818، الذي شهد ميلاد كارل ماركس، الذي ساهمت كتبه في تمهيد الطريق للاتجاه الفلسفي والفكري، الذى يحمل اليوم اسم «الماركسية»، واعتبرت، آنذاك، تحريضًا للطبقة العاملة والفقراء على التمرد ضد سطوة السلطة وقهر الاقتصاد الرأسمالي.

كما يصادف 5 مايو رحيل نابليون بونابرت، الذي توفي عام 1821، وكان قائد الحملة الفرنسية على مصر، التي استمر بقاؤها في البلاد مدة 3 سنوات.

ويأتي أول ظهور للسيسي على المصريين بعد خلع بدلته العسكرية، ليصادف يوم 5 مايو، الذي شهد العام الماضي زيارته إلى تركيا لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

وبدأ السيسي، الذي يتم 60 عامًا، نوفمبر المقبل، سباق دعايته الانتخابية قبل أول ظهور تليفزيوني له على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شارك في فعالية الكترونية دشنتها حملته الرسمية بعنوان «في حب مصر» من خلال هاشتاج عنوانه «# تحيا_ مصر»، السبت.

وكتب السيسي في أول مشاركة له: «أبناء مصر.. بإرادتنا وقدراتنا يتحقق الاستقرار والأمان والأمل لكل المصريين.. ومعاً نحقق للوطن حلمه»، مختتمًا بقوله: «# تحيا_ مصر».

وقال إنه يعد الجميع بالعمل الشاق، ومطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية معه، مؤكدًا أن «بناء هذا الوطن هو مسؤوليتنا جميعاً».

ووقتها دشنت الحملة الرسمية لحمدين صباحي، المرشح الرئاسي، هاشتاج «# هنكمل_ حلمنا» على «فيس بوك» و«تويتر».

وذكرت صفحة «التيار الشعبي» على «تويتر»: «علشان نكون أحرار علشان ميبقاش فيه ظلم تاني صوت الحق لازم يبقى أعلى وأقوى»، في افتتاحيتها لتلك الفاعلية الإلكترونية الداعمة لصباحي.