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جراسهوبرز يطلب استعارة كهربا ' مجانا '

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جراسهوبرز يطلب استعارة كهربا ' مجانا ' جراسهوبرز يطلب استعارة كهربا ' مجانا '

طلب جراسهوبرز السويسري ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب إنبي الشاب على سبيل الإعارة مجانا.

وكان كهربا قد فسخ تعاقده مع لوزيرن السويسري بشكل مفاجئ خلال منتصف الموسم.

وأعلن النادي السويسري أن فسخ التعاقد مع هدافه الشاب كان بسبب سوء السلوك.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي لـFilGoal.com: "جراسهوبرز طلب استعارة كهربا مجانا".

وتابع "ولكن إنبي رد بفاكس رسمي يطلب فيه تحديد المقابل المادي للصفقة".

ويحتل جراسهوبرز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السويسري والمؤهل للمرحلة التمهيدية من دوري أبطال أوروبا خلف بازل المتصدر.

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