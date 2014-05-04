محافظ القاهرة: تنوع قنوات التواصل مع المواطن للتيسير في تلبية طلباته

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تعليماته لكافة الجهات والقنوات المسئولة عن تلقى شكاوى وطلبات المواطنين سواء على مستوى ديوان عام المحافظة أو الأحياء بتيسير الإجراءات على المواطنين، وحسن استقبالهم وتسهيل مهمتم لحين تنفيذ طلباتهم والاستجابة لشكواهم، حيث أنهم يعتبروا واجهة جميع أجهزة المحافظة وعلى رأسها المحافظ.

وأكد المحافظ تعدد وتنوع وسائل وقنوات التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم وطلباتهم ومقترحاتهم، ثم ضمان وصولها للجهة المعنية للتعامل والاستجابة لها فى أسرع وقت، ثم الرد على المواطن وتلبية طلباته بما لا يتطلب أحيانًا انتقاله شخصيًا للمحافظة، والتردد عليها أكثر من مرة لمتابعة شكواه تيسيرًا له.

وأشار إلى أن أن أهم هذه الوسائل والقنوات المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمجهز بأحدث الآليات وفريق عمل من حملة المؤهلات العليا مدرب بكفاءة لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات سواء باليد شخصيًا أو برقيات وخطابات الوزارت والهيئات أو تلقى الشكاوى الوافدة من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك أيضًا خدمة الخط الساخن “114″ ووحدة “CRM” التى تتلقى الشكاوى تلفونيًا على مدار 24 ساعة “10خطوط” وتحويلها على الجهة المقصودة إلكترونيًا من مديريات ومناطق وأحياء وهيئات، فضلًا عن ما يتم استقباله ويرد من وسائل الإعلام من شكاوى المواطنين.

وقال المحافظ “إن الارتقاء بخدمات المواطن وتلبية طلباته هو ثمرة جهود وعمل كل فرد ومسئول داخل محافظة القاهرة، مشددا أنه يجب على الجميع امتصاص غضب المواطن فى ظل الضغوط اليومية عليه بحسن التعامل معه، وتحمله لحين الاستجابة الكاملة لشكواه ومطالبه، منوها بأن هناك حصر شهرى وسنوى فى شكل تقارير لمتابعة ما تم إنجازه من هذه الشكاوى، وعدد ما تم الرد عليه، والتعامل بكل حسم مع المسئول المقصر فى تلبية شكوى المواطن ومحاسبته فوريًا”.

وأضاف أن إدارة خدمة المواطنين من خلال مركزها التكنولوجى بديوان عام المحافظة استقبلت أكثر من 24 ألفًا و330 شكوى، تم الرد والاستجابة على 23 ألفًا و800 كوى منها خلال العام الماضى، موضحًا أن غالبية هذه الشكاوى تنحصر فى طلبات الإسكان والعمل والتوظيف وتنفيذ قرارات الإزالة وشكاوى المرور، كما تلقى المركز منذ بداية العام الجارى 6303 شكاوى، تم الرد والاستجابة الكاملة على 3910 شكاوى منها، وجارى حل وتذليل الباقى، لافتًا إلى أن هذا هو ما دفع بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء من الثناء والإشادة بجهود محافظة القاهرة فى هذا الصدد.

أ ش أ