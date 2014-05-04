السجن المشدد 5 سنوات لحداد وقهوجي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا‎

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع، وصفوت محمد هندي، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة وأحمد عمر، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جني لـ”حداد”و”قهوجي” بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة، إلى شهر نوفمبر 2013، عندما تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، من القبض على “أحمد.ح.ا” 28 عامًا سنة حداد، و”عمر.ا.ع” 19 سنة قهوجي، وبحوزتهما 40 لفافة بانجو، و10 قطع من الحشيش فأحالت النيابة العامة القضية، التي حملت رقم 19206 لسنة 2013، لمحكة جنايات نجع حمادي، المقيدة برقم 2596 كلى قنا، وقضت المحكمة بحبس المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.