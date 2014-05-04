بالصور .. محافظ أسيوط يرعى مهرجان «الفن ميدان» للفنانين والمبدعين

انطلقت مساء أمس بمحافظة أسيوط فعاليات مهرجان «الفن ميدان» تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة وبمشاركة الفنانين الشباب والموهوبين فى مختلف المجالات الفنية والثقافية وفقرات الانشاد الدينى وفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية .

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، دعمه ورعايته للمواهب الشابة من ابناء المحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات مشيداً بدور قصور الثقافة والمؤسسات الثقافية والتعليمية والاندية الرياضية بالمحافظة والتى لها دور كبير فى صقل مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وابتكاراتهم .

وأشارت دينا زاهي، منسق مهرجان «الفن ميدان» بأسيوط إلى أن فعاليات مهرجان ” الفن ميدان ” والتى أقيمت هذا العام بميدان البنوك بوسط مدينة اسيوط تميزت بمشاركة الفنان ” على الهلباوى ” فى فقرة الانشاد الدينى بالاضافة الى المنشدين الشباب بالاضافة الى عروض لفقرات الاطفال من خلال مسرح العرائس والرسم الحر مشيدة بالمشاركة المتميزة لفرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية بقصر ثقافة اسيوط ومعرض الفنون التشكيلية والتصوير للفنانيين الشباب من ابناء المحافظة والعروض المسرحية لفريق البانتوميم وعرض لكتب واصدارات مكتبة ومضة الثقافية .