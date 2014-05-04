أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. محافظ أسيوط يرعى مهرجان «الفن ميدان» للفنانين والمبدعين

Google+ Print
بالصور .. محافظ أسيوط يرعى مهرجان «الفن ميدان» للفنانين والمبدعين بالصور .. محافظ أسيوط يرعى مهرجان «الفن ميدان» للفنانين والمبدعين

جانب من مهرجان «الفن ميدان» بأسيوط

انطلقت مساء أمس بمحافظة أسيوط فعاليات مهرجان «الفن ميدان» تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط والهيئة العامة لقصور الثقافة وبمشاركة الفنانين الشباب والموهوبين فى مختلف المجالات الفنية والثقافية وفقرات الانشاد الدينى وفرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية .

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، دعمه ورعايته للمواهب الشابة من ابناء المحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات مشيداً بدور قصور الثقافة والمؤسسات الثقافية والتعليمية والاندية الرياضية بالمحافظة والتى لها دور كبير فى صقل مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وابتكاراتهم .

وأشارت دينا زاهي، منسق مهرجان «الفن ميدان» بأسيوط إلى أن فعاليات مهرجان ” الفن ميدان ” والتى أقيمت هذا العام بميدان البنوك بوسط مدينة اسيوط تميزت بمشاركة الفنان ” على الهلباوى ” فى فقرة الانشاد الدينى بالاضافة الى المنشدين الشباب بالاضافة الى عروض لفقرات الاطفال من خلال مسرح العرائس والرسم الحر مشيدة بالمشاركة المتميزة لفرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية بقصر ثقافة اسيوط ومعرض الفنون التشكيلية والتصوير للفنانيين الشباب من ابناء المحافظة والعروض المسرحية لفريق البانتوميم وعرض لكتب واصدارات مكتبة ومضة الثقافية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا