افتتاح مهرجان الأسرة المنتجة بثانوية المجد في الشارقة

افتتح علي أحمد الحوسني مدير إدارة المدارس النموذجية والتطوير المهني بمجلس الشارقة للتعليم، يرافقه محمد حمدان بن جرش مدير عام مدينة الشارقة الجامعية، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في الشارقة، مهرجان أسرة المجد المنتجة بمدرسة المجد النموذجية في الشارقة، الذي يقام للعام الخامس على التوالي، حيث جاء هذا العام تحت شعار التاجر الصغير.

ويهدف المهرجان التسويقي إلى إظهار قدرات الطلبة المشاركين، وأولياء أمورهم إبداعاتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والمهارات الحياتية، ويسهم في تكوين وصقل شخصية الطلبة، ويجعل من المدرسة بيئة جاذبة للجميع، وتميز مهرجان هذا العام بجناح معرض مهارات العلوم المصاحب، الذي عرض فيه نتاجات الطلبة العلمية، خلال العام الدراسي الجاري.

وتجول الحضور في أجنحة المهرجان، التي تنوعت بين سوق الطيور والحيوانات الأليفة والمشغولات اليدوية والتراثية والأعمال الخزفية والأكلات الشعبية والمواد الغذائية، وقد تخلل المهرجان تنفيذ المسابقات، التي كان من أهمها مسابقة أفضل أسرة منتجة ومسابقة أفضل تاجر صغير، ومسابقة أفضل مؤسسة مجتمعية، أبدعت في تسويق رسالتها، ورؤيتها خلال فعاليات المهرجان.

فعاليات

وقال علي الحوسني: إن مثل هذه الفعاليات التي يقوم على إدارتها وتنظيمها الطلبة، تهدف لتنمية منظومة القيم الاقتصادية في نفوسهم، وتتيح الفرصة لهم لإظهار إبداعاتهم، كما أنها تتيح لهم الفرصة لاكتشاف طاقاتهم وقدراتهم على التنفيذ ومعرفة أهمية مثل هذه المهارات في الحفاظ على تميز الإمارات عالمياً في مجال الاقتصاد ومجالات أخرى عديدة.

ودعا جميع المدارس بإمارة لشارقة لا سيما النموذجيات إلى زيارة هذا المهرجان، والاستفادة من تجربة المجد في تنظيم فعاليات مشابهة في جميع المدارس، لما لهذه الفعاليات من أثر كبير في صقل وتنمية شخصيات الطلاب وجعل المدارس بيئات جاذبة لهم.