شهيرات مرضن في حملهن

تخفي النجمات مرضهن في حملهن، وكل ما يظهر هو تلك الفساتين الجذابة والبشرة المتألقة أمام شاشات التلفزيون، لكن أخبار مرض بعضهن لا تخفى على الصحافة ولو بعد زمن.

إنسولين

شخص الأطباء حالة الممثلة الأميركية هالي بيري، عندما كانت حاملاً، على أنها تعاني من مرض السكري من النوع الأول ( type 1 diabetes). وعاشت أيامها على حقن الإنسولين نظراً لأن نوع السكري الذي أصابها هو من النوع الأول والذي يعتمد على الإنسولين. لذلك كانت تعاني جداً في حملها، وخصوصاً الأخير حيث لاقت الكثير من الانتقادات عليه، لكنها أصرت وأنجبت مولوداً بعد سن الـ47 من زوجها أوليفر مارتنيز. علقت هالي على ولادتها: "الحدث معجزة بسبب كبر عمري ومرضي"

قيء

عانت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي من أحد أنواع السكري الذي يصيب النساء خلال شهور الحمل عندما كانت حاملاً بتوأمها، كانت كثيرة القيء، كما أن ساقيها تورمتا ولذلك واحتاجت لأحذية ذات مقاس أكبر، فاتبعت نظاماً غذائياً معين وممارست الرياضة، وقد كانت حذرة من خطورة أن يتحول المرض للنوع الثاني الخطير من مرض السكري.

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