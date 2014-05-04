نبيل شعيل: لايجوز تقليدي في "شكلك مش غريب" بهذه الطريقة السّيئة

ما إنّ انتهت الحلقة الثالثة من النّسخة العربية من برنامج "شكلك مش غريب" الذي يبث عبر شاشتي "MBC4" و"MBC مصر"، حتّى اشتعل موقع التّواصل الاجتماعي "تويتر" بإنتقادات حادّة لفريق العمل وأسرة البرنامج لاسيما للفنّان تامرعبد المنعم الذي قلّد الفنان نبيل شعيل، حيث رأى جمهور الفنّان الكويتي أنّ عبد المنعم أساء إلى نجمهم المحبب.

وفي خضم هذه الأحداث أطلق علي القبندي مدير أعمال الفنّان نبيل شعيل تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، أشار فيها إلى أنّ النّجم الكويتي مستاء من الصورة التّي أظهره بها عبد المنعم لافتاً إلى أنّ بوشعيل أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشّيخ وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC .

"سيدتي نت" حرص على التّواصل مع مدير أعمال النّجم الكويتي علي القبندي الذي أكّد استياء الفنان من الموضوع، وقال أنّ نبيل أوشعيل أو الملقّب بـ"بوشعيل" غير راضٍ عن الصورة التي أظهره بها عبد المنعم لافتاً إلى أنّ بلبل الخليج أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC ليبلغه عن استيائه مماحدث من تجريح وإساءة له .

ووفقاً لمصادر فنّية مطّلعة فإنّ هناك من يراهن على إعتذار سيقدَم للفنان نبيل شعيل إمّا من قبل لجنة التّحكيم أو من أي عضو فيها من الفنانين، فيما استبعدت المصادر أنّ يقوم الفنان نبيل شعيل بمقاضاة قناة MBC.

واستنكر المغردّون في الكويت والخليج الإساءة لشعيل مؤكدين أنّه في قمّة الأخلاق، ولايقوم بتجريح الآخرين ولايدخل في مهاترات أو خلافات مع زملائه في الوسط الفنّي، مستنكرين تقليد شخصيته بهذه الطّريقة، التي اعتبروها سيئة ولاتليق بمسيرته الغنائية ونجوميته في الكويت والخليج والوطن العربي، إذ كان من أوائل الفنانين بالخليج الذين قدموا الأغاني المغربية والمصرية واللبنانية .

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