أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فريق الدوري - شهاب يختار تشكيلا أهلاويا + حسني عبد ربه

Google+ Print
فريق الدوري - شهاب يختار تشكيلا أهلاويا + حسني عبد ربه فريق الدوري - شهاب يختار تشكيلا أهلاويا + حسني عبد ربه

يعرض FilGoal.com اختيارات شهاب الدين أحمد لاعب وسط الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات شهاب من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره شهاب جاء كله من الأهلي باستثناء حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع