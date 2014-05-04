ردًا على الخلافات بينهما.. أشرف عبد الباقي وسامح حسين في عرض “تياترو مصر” المقبل

أكد الفنان أشرف عبد الباقي مشاركة الفنان سامح حسين له في العرض المسرحي المقبل من ”تياترو مصر”، وذلك ليكون ردًا قاطعُا على كل من صرح بوجود خلافات وغيرة بينهما .

قام سامح حسين بمداعبة أشرف عبد الباقي وطالبه المشاركة في العرض المقبل من “تياترو مصر” -خلال برنامج ”مصر البيت الكبير” على قناة الحياة، قائلًا : ”مش وعدتني يا ريس إني أكون معاك”، فاستجاب أشرف لطلبه قائلًا : “تعال المسرحية الجاية كلها كائنات فضائية”.

وكانت الفترة الماضية شهدت حالة من الخلاف بين أشرف عبد الباقي وسامح حسين، سببها بعض الأمور الفنية منها استعانة سامح حسين في فيلمه الأخير ببعض الفنانين الشباب، الذي اكتشفهم أشرف عبد الباقي وقدمهم من خلال مسرحيات “تياترو مصر” وعُقدت أيضًا جلسة صُلح بينهما أدت لتصفية كل الخلافات .