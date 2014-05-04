هيئة الموانئ : انطلاق عمرة رجب و47 ألف معتمر خلال المولد النبوي‎

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ سفاجا ونويبع شهدت ، اليوم ، انطلاق اولي رحلات عمرة شهر رجب بسفر قرابة 3 ألف معتمر ، موضحا أن موانئ البحر الأحمر شهدت وصول ومغادرة 47 ألف معتمر خلال عمرة المولد النبوي وحتى قبل شهر رجب.

أضاف رئيس هيئة الموانئ أنه تم تدشين غرفة عمليات لمواجهة أي مشاكل ومتابعة سير رحلات العمرة ، موضحا أن التعليمات التى وجهها لمديري الموانئ بضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل اى عقبات تواجه المعتمرين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحركة الملاحية بموانئ السويس وكافة موانئ الهيئة مستقرة وتسير بشكل طبيعي وجيد.