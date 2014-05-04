"اليوم السابع" يتخطى حاجز 5 ملايين متابع على "فيس بوك"

تخطى عدد متابعى الصفحة الرسمية لموقع "اليوم السابع"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حاجز الـ5 ملايين معجب، اليوم الآحد، ليعزز "اليوم السابع" صدارته للمواقع الإخبارية فى منطقة الشرق الأوسط، وأكثر الصحف الإلكترونية متابعة على شبكات التواصل الاجتماعى.

وإذ يقدم اليوم السابع الشكر لملايين القراء الذين يعتمدون عليه فى متابعة الأخبار لحظة بلحظة ، والبحث عن آخر الخدمات وقراءة الموضوعات الرياضية والترفيهية ، يجدد عهده لهم جميعا بمواصلة الجهد لتقديم الخبر وفق شروط المصداقية والمهنية ليكون اليوم السابع دائما مصدرهم للأخبار والخدمات والموضوعات الرياضية والترفيهية.

وبلغ عدد متابعى "اليوم السابع"، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" 1,400.000 متابع، وكذلك تخطى عدد متابعينا على جوجل بلس نحو 500 ألف ، فى الوقت الذى تَصَدَّر فيه موقع "اليوم السابع" صدارة المواقع الإخبارية المصرية، على مدار الـ5 أعوام الماضية، حتى الآن، وجاء فى قائمة أكثر المواقع تصفحًا فى العديد من الدول العربية ضمن الـ50 الأوائل فى 8 دول عربية، هى مصر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان واليمن، كما أحتل المرتبة السابعة لآكثر المواقع زيارة حسب تقرير "أليكسا"، الشركة العالمية المتخصصة فى رصد وتحليل أداء المواقع الإلكترونية.

ويواصل موقع "فيديو7" ـ قناة "اليوم السابع" المصورة تقدمه، مسجلاً 177 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو، و960 آلف مشترك، لتعزز صدارتها لقنوات الفيديو الأكثر مشاهدة على موقع مشاركة الفيديو الشهير "يوتيوب".



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