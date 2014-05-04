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4 لجان خاصه للطلاب المحبوسين في أحداث الشغب بجامعة المنيا‎

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4 لجان خاصه للطلاب المحبوسين في أحداث الشغب بجامعة المنيا‎ 4 لجان خاصه للطلاب المحبوسين في أحداث الشغب بجامعة المنيا‎

جامعة المنيا

يؤدي39 ألف و114 طالباً وطالبة يمثلون 18 كلية ومعهداً فني للتمرض , بجامعة المنيا , أمتحانات نهاية العام وسط تكثيف تواجد الأمن المدني في محيط اللجان والكنترولات.

وقال الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب , أنه لم نتلقي أي بلاغات بالخروج عن إطار ضوابط الإمتحانات , وأن هناك 3 حالات غش وشغب تم ضبطها بكلية الأداب.

وأضاف نعمان أن بعض الكليات قررت تشكيل لجان خاصة لبعض الطلاب المحبوسين بناءاً علي الطلبات المقدمة من السجن العمومي وسجن الترحيلات وبعض الأقسام , حيث تقرر تشكيل أربعة لجان منهم أثنين بكلية التربية في الدبلوم العام , ولجنتان بكلية الآداب الفرقة الرابعة قسم إعلام وأجتماع , وسيتم إخطار المحامي العام بأعداد اللجان الخاصة التي سيتم عقدها خلال فترة الإمتحانات بالجامعة , بالإضافه الي لجان أخري للحالات المرضية بعد إجراء الفحوصات والتقرير المعتمده من المستشفيات الجامعية.

وأوضح نائب رئس الجامعه , بأن أعمال الإمتحانات بدأت إعتباراً من 3 مايو 2014 وحتي 22 مايو للكليات النظرية , وستبدء من أول يونيو إلي 12 يونيو للكليات العملية والتي سبقها إجراء الإختبارات الشفوية والعملية.

وتابع أن الفصل الدراسي الثاني كان مضغوطاً لطول إجازة نصف العام إلي جانب التبكير بإجراء الإمتحانات , حيث طالبت الجامعة أعضاء هيئة التدريس بأن توضع أسئلة الإمتحانات فيما تم دراسته بالفعل بناءاً علي موافقة مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة.

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