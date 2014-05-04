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حبس طبيب بالفيوم لتزويره تقارير طبية لطلبة ومواطن متوفى منذ 30 عاماً‎

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حبس طبيب بالفيوم لتزويره تقارير طبية لطلبة ومواطن متوفى منذ 30 عاماً‎ حبس طبيب بالفيوم لتزويره تقارير طبية لطلبة ومواطن متوفى منذ 30 عاماً‎

أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمحافظة الفيوم من ضبط طبيب لاتهامه بالقيام بتزوير التقارير الطبية لطلبة المدارس مقابل تقاضي مبالغ مالية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة القضية.

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من المقدم أيمن جودة رئيس مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات تؤكد قيام طبيب بإحدي الوحدات الصحية بمركز يوسف الصديق بتزوير التقارير الطبية للطلاب سري مقابل تقاضي مبالغ مالية وبتكليف العميد محمد الشامي مدير ادارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وقام مصدر باسم مواطن متوفي منذ عام 1984 وبالفعل وافق الطبيب وقام بعمل الطبي المزور فتم ضبطه .

تحرر بالواقعة المحضر رقم 1352 لسنة 2014 اداري مركز يوسف الصديق ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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