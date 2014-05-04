بالصور.. تأجيل قضية نجل “مرسي” وصديقه لجلسة 3 يونيو

قررت محاكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة عبد الله نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وصديقه في قضية تعاطي وحيازة الحشيش لجلسة 3 يونيو المقبل لحين ندب الطبيب الشرعى لبيان أثر التدخين خلال فترة الحجز.

وقام المتهمان خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن البابلى وطلبة فوزى برفع علامة رابعة.

وطالبت هيئة دفاع المتهمين بندب كبير الأطباء الشرعيين فى أثر التدخين السلبى على نتيجة العينة إذا رأت المحكمة ذلك، كما دفع ببطلان الإجراءات فى أخذ العينة حتى وإن صحت هذة النتيجة مع عدم التسليم بها فقد يكون هنا أثر على المتهمين من التدخين السلبى من المتهمين المدخنين من جراء حجز المتهمين بقسم الشرطة لمدة 24 ساعة بعد الضبط.

فيما فرضت أجهزة الامن إجراءات امنية وقام اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بتفقد الخدمات الامنية حول المحكمة وقاعة المحكمة وتم نشر بوابات إاليكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات وأمر مدير الأأمن بالتأهب وإعلان الإستنفار تحسبا لأي طوارئ حيث تم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزى حول مبنى المحكمة بالإضافة إلى عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وقوات الانتشار السريع، تحسبا لقيام أى عناصر من جماعة الإخوان بأى أعمال شغب فى محاولة لإفساد المحاكمة، خاصة وأن المتهمين مفرج عنهما وليسا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

يذكر أن المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها، قرر إحالة المتهمين للمحاكمة بعد إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية إلي محكمة الجنايات وتوجيه تهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما وبحوزتهما سيجارتا حشيش داخل سيارتهما بمدينة العبور.

حيث كشف تقرير تقرير المعمل الكيماوى لسيجارتى الحشيش التى تم ضبطهما بحوزة “عبد الله” نجل الرئيس السابق محمد مرسى وصديقه فى الواقعة أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هى “الحشيش المخدر” المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.