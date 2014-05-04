4 إخوان يعتدون بالضرب على ربة منزل وزوجها رفعوا صورة السيسى فى مسيرة إخوانية

اعتدى 4 من جماعة الإخوان بينهم سيدتان على ربة منزل وزوجها أثناء قيامهما برفع صورة المشير السيسى أثناء مسيرة قام بها الإخوان فى قرية بنى حدير بمركز الواسطى وتم نقل ربة المنزل الى مستشفى الواسطى المركزى وتبين إصابتها بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم وإصابة الإبهام بالقدم الأيمن.

تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف بلاغاً من اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية بقيام كلاً من محمود محمد على وشقيقه محمد ابوالمجد ونادية قرنى وشقيقتها فاطمة بالتعدى بالضرب على ماجدة سلومة على 35 سنة ربة منزل وزوجها مقيمان برقيرية بنى حدير بمركز الواسطى.

وتبين من تحريات المقدم محمد الخولى، رئيس مباحث مركز الواسطى أن زوج ربة المنزل صالح مرسى على، قام برفع صورة السيسى أثناء مسيرة إخوانية بالقرية مما جعل 4 من أفراد المسيرة يقوموا بالإعتداء بالضرب على ربة المنزل تم تحرير محضراً بالواقعة وتم نقلها الى المستشفى وامر شريف عمرو مدير نيابة مركز الواسطى بسرعة ضبط المتهمين الأربعة وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.