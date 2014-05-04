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مقتل 3 وإصابة 15 في انفجارين جنوبي كينيا

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مقتل 3 وإصابة 15 في انفجارين جنوبي كينيا مقتل 3 وإصابة 15 في انفجارين جنوبي كينيا

 

ارشيفية

قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل في انفجارين وقعا أمس السبت  في مدينة مومباسا الكينية.

وأفاد المركز الكيني للكوارث بحسب ما افادت وكالة “روسيا اليوم” أن أحد الانفجارين وقع في فندق “ريف هوتل” (“Reef Hotel”) المعروف الواقع على شاطئ حي نيالي والثاني في حي مويبي تياري وسط المدينة. وقالت وزارة الداخلية الكينية إن “3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في محطة حافلات مويبي تياري في انفجار قنبلة يدوية ألقيت على جمع من الناس”، مضيفة أن “عبوة تقليدية الصنع انفجرت قرب فندق دون سقوط ضحايا”.

وقال مسؤول في الشرطة الكينية: “وقع حادثان: الأول في محطة حافلات، قتل فيه 3 أشخاص. وفي الحادث الثاني الذي وقع قرب فندق بنيالي، لم يسقط ضحايا”.

 

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