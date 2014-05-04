اجتماع "للقومى للطفولة" و"الجمعيات الأهلية" لبحث منع استغلال الأطفال

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعا، لبحث آلية التعاون لحماية الأطفال من الاستغلال السياسى خلال فترة الدعاية الانتخابية على مستوى الجمهورية، برئاسة الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بمقر الاتحاد.

ويأتى الاجتماع فى إطار تنفيذ حقوق الطفل وقانون الطفل المصرى، حيث نبه المجلس مبكرًا إلى ضرورة وضع ضمانات لحملات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية بعدم استخدامهم واستغلال الأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.