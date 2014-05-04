"شكلك مش غريب": هيفاء تجاهلت ميس واتهمت جينيفر برشوة اللجنة

كما في كل مرة افتتح المقدّم طوني أبو جودة الحلقة الثالثة من برنامج "شكلك مش غريب" في التغزّل بالفنانة هيفاء وهبي، حين أطلّت بكامل جمالها وأناقتها باللون الأسود، والتي أبدت سعادة كبيرة في نهاية الحلقة عندما وقعت القرعة على جينيفر غراوت في تقليد الفنانة أحلام، ربما بسبب الصداقة القوية التي تجمعهما، كما على ديمة قندلفت في تقليد مارلين مونرو.

طوني أبو جودة في هذه الحلقة، حرص على مشاركة الفنانين المتنافسين في تقليد الشخصيات، خارج إطار الاستعراضات التي قدموها، ولكنه بالغ في التّقليدٍ، فتحول معه المزاح إلى نوع من التّصنع، وبدا كأنه يؤدي ما طلب منه بعيداً عن العفوية والطبيعية.

جينيفر تسعى لكسب مديح أعضاء اللجنة

خالد الشّاعر لم يوفق في الحلقات الثلاثة في تقليد أي من الفنانين، صحيح أنّ فشله الذريع كان عندما قلّد الشّاب خالد في الحلقة الأولى، ولكنه تكرر أيضاَ خلال تقليد تامر حسني، رغم المديح الذي حظي به، كما كان أقلّ فشلاً في الحلقة الثانية عند تقليد رابح الصقر.

جينيفر غراوت التي تقمّصت شخصية الفنانة أسمهان، بدت شكلاً أقرب إلى ليلى مراد منها إلى أسمهان، وإن قاربتها في الصّوت، فيما حاولت كسب رضا اللجنة بتوجيه نوع من الإطراء والمديح لها، فما كان من هيفاء إلا أنّ قالت لها "بدك ترشينا" في إشارة منها أنها فهمت قصدها بأنها تسعى لكسب مديح أعضاء اللجنة.

ميس أجادت تقليد سميرة سعيد

ميس حمدان التّي تشتهر بتقليد الفنانات، لم تثبت كفاءة في تقليد لطيفة وإلى حد ما في تقليد أصالة، وبدت تجربتها الأنجح في تقليد سميرة سعيد. هيفاء التي لعبت دورها في شكل محترف في تقييم أداء ميس، برهنت عن ذكاء واضح، عندما تجاهلت ميس ولم تشر من قريب أو بعيد إلى الانتقاد الذي وجهته إليها على خلفية الإشكال الذي حصل في الحلقة الماضية، عند تقليد ميس لإصالة والانتقاد اللاذع الذي وجهته هيفاء لأصالة من خلالها.

حكيم ورسائل غير مباشرة

ديما قندلفت التي بدت متميزة في تقليد مطربة البادية سميرة سعيد شكلاً وأداءً، أشاد المخرج محمد سامي في سرعة بديهتها وموهبتها، أما حكيم وخلال تقييمه لها، حاول تمرير رسائل غير مباشرة إلى الانتقادات التّي تطال فيلم هيفاء "حلاوة روح" عندما أشاد بحلاوة روح هيفاء، التي أبدت إعجابها كالعادة بديما ولكنها رأت أنّها لم تقارب "روح" سميرة توفيق.

مع وائل منصور بدت هيفاء منسجمة كثيراً في فقرته الخاصة بتقليد بهاء سلطان، ومثلها حكيم الذي "يسلطن" مع بهاء سلطان، على عكس المخرج محمد سامي الذي انتقد بهاء سلطان بطريقة مباشرة عندما لم يجد تفسيراً لما يغنيه كلاماً وما يعبّر عنه حركة.

عرض محمد سامي لـ عبد المنعم عمايري

عبد المنعم عمايري كان الرّقم الصّعب في هذه الحلقة، عند تقليد الرّاحل فريد الأطرش، وهو حاز على إعجاب كل أعضاء لجنة التّحكيم من خلال استحضاره للشخصية حتى أنّ المخرج محمد سامي عرض عليه المشاركة في أعماله من شدة إعجابه بأدائه وقدرته على إيصال روح الشخصيات التي يقلّدها.

أمّا الفشل الذريع، كان من خلال تقليد تامر عبد المنعم لـ بلبل الخليج نبيل شعيل، حتى أنّ الامتعاض بدا واضحاً على وجه هيفاء منذ اللحظة الأولى، ولكن حكيم وعلى عكس ما هو متوقع منه بالغ في مدحه، ربما لأنه "ابن البلد"، واعتبره "المشخصاتي" الذي يعرف كيف يقلّد كل الشخصيات. ولكن الخطأ الذي وقع فيه القيّمون على البرنامج هو العمل على تغيير شكل تامر لكي يبدو ضخماً. ويبدو وكأنه فاتهم أن نبيل شعيل فقد الكثير من وزنه بعد أن خضع لعملية لإنقاص الوزن.

باسمة محط أنظار الجميع

تقليد باسمة للنجم العالمي ريكي مارتن، كان محط انتظار الجميع، لكونها امرأة وتريد أنّ تقلد رجلاً، ومع أنّ باسمة نجحت في المهمة، ولكنها لم تصبّ الهدف كما فعلت في تقليد صباح وإديث بياف في الحلقتين الأولى والثانية، فانتقدها المخرج محمد سامي بدبلوماسية وقال لها "صعب مرا تقلّد رجل"، بينما أشادت هيفاء بشكلها ولكنها وجدت أنّ صوتها لم يكن حاضراً، أمّا حكيم فقال لها "دخلتك علينا بـ 100 راجل".

كان من المفترض أنّ تكون جائزة الحلقة الثالثة من نصيب عبد المنعم عمايري، ولكن بما أنّه ربح في الحلقة السابقة، فكان من الطبيعي أنّ تنتقل إلى زميل أو زميلة له في البرنامج، فما كان من وائل منصور إلا أنّ حسم نتيجة التّصويت لمصلحة ميس حمدان.

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