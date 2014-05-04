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إحالة 72 إخوانيًا بينهم عضو بمكتب الإرشاد للجنايات في أحداث مركز ناصر

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قرر محمد فتحي، مدير نيابة ناصر، بإشراف المستشار وليد الرفاعي، المحامي العام لنيابات بني سويف، إحالة 72 متهمًا من قيادات «الإخوان» إلى محكمة جنايات بني سويف، ومن بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحالين للمحكمة عبدالخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بجماعة «الإخوان»، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عضو مجلس شورى الجماعة.

والمحالون للمحكمة متهمون بمحاولة اقتحام مركز شرطة ناصر، يوم 14 أغسطس الماضي، بالأسلحة النارية، عقب فض اعتصام «رابعة العدوية» والشروع فى قتل 2 من أمناء الشرطة، من قوة مديرية أمن بني سويف، ومحاولة إشعال النيران في مبنى قسم شرطة ناصر باستخدام القنابل و«المولوتوف» والانضمام إلى جماعة محظورة.

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