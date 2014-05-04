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الحبس سنة والإبعاد لباكستاني هتك عرض طفلة عربية بعجمان

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الحبس سنة والإبعاد لباكستاني هتك عرض طفلة عربية بعجمان الحبس سنة والإبعاد لباكستاني هتك عرض طفلة عربية بعجمان

قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية برئاسة القاضي سليمان حافظ ابو العنين وعضوية القاضي ابراهيم محمد عبدالله الكمالي و القاضي محمد الحمادي بالحكم بحبس المتهم(ز ،ك ) 45 عاما باكستاني الجنسية وابعاده عن الدولة وذلك بقيامه بهتك عرض  طفلة عربية تبلغ من العمر8 سنوات.

وحول ملابسات القضية افاد والد الطفلة الذي يعمل سائق حافلة مدرسية بانه يقوم كالعادة بنقل ابنته من مدرستها وتوصيلها معه خلال عمله مما يضطر بإيقاف الحافلة قرب المدرسة التي يعمل بها وتكون ابنته داخل الحافلة ثم يقوم هو بجمع الطلبة الاخرين ويشرف علي عملية ركوبهم ومن ثم يتحرك .

وأشار الي ان ابنته عندما رات المتهم طلبة منه بان يقوم بضربه فسالها لماذا فأخبرته بانه في احد الايام بينما هي جالسة داخل الحافلة دخل عليها  وقام بمسكها ووضع يده تحت بنطالها من الامام وكرر الفعلة مرتين وهي عندما ارادت ان تصرخ وضع يده في فمها  ثم نزل من الحافلة  بعد ان تحرش بها .

وعليه قررت المحكمة سجن المتهم لمدة سنة وابعاده عن الدولة. ويذكر ان المتهم يعمل سائق في نفس المدرسة التي يعمل بها والد الطفلة ويعرفه جيدا بحكم زمالة العمل.
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