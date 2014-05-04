السيطرة على حريق ضخم في محطة غسيل سيارات بالشارقة

أصيب اطفائي من الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة اثر حريق ضخم شب في احدى محطات غسيل السيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة وقع فجر اليوم، حيث أتى الحريق على محتويات المحطة بالإضافة الى احتراق 5 محلات واقعة بجوار المحطة... ولم يسفر الحريق على اية اصابات في العمال.

وفي التفاصيل.. قال العقيد خالد عبيد كنون مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالانابة: تلقت غرفة العمليات بالإدارة في الساعة الرابعة والثلث من فجر اليوم بلاغا يفيد بوقوع حريق في احدى محطات غسيل السيارات وتبديل الاطارات في المنطقة الصناعية الثالثة، فأسرعت الى مكان الحادث فرق من الدفاع المدني من الادارة العامة، بالإضافة الى فرق مراكز مويلح وسمنان والصجعة، كما تم الاستعانة بفريق من الدفاع المدني من دبي، وآليات من دفاع مدني عجمان، كما شاركت في اطفاء الحريق آليات وسيارات من بلدية الشارقة.

واضاف العقيد كنون: الحادث كان من النوع المتطور (الضخم)، حيث انتشرت النيران بسبب قوة الرياح الى المحلات المجاورة، حيث احترقت 5 محلات مجاورة للمحطة بالكامل، وقد اسفر الحادث عن اصابة احد الاطفائيين بسبب شدة الحرارة، وتم نقله الى مستشفى القاسمي بالشارقة لتلقي العلاج، وقد غادر المستشفى سليما وهو بصحة جيدة.

> وافاد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالإنابة الى ان الفرق انتهت من اطفاء الحريق عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، واستمرت لمدة طويلة في حالة التبريد، وتم تسليم الموقع الى المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة وذلك لتحديد سبب الحريق.

كما شاركت في عملية اطفاء الحريق وحدات من ادارة المرور والدوريات والانجاد، حيث قامت هذه الفرق بإغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحريق، وذلك لإتاحة الفرصة الى كافة الاليات والمركبات للدخول بسهولة ويسر الى مكان الحريق ومنع اي افراد دخول المنطقة حرصا على سلامتهم.

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