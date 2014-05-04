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الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد خلال ساعات

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الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد خلال ساعات الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد خلال ساعات

تاتا مارتينو

اتفقت صحف إسبانيا جميعها على أن تصريحات المدير الفني لبرشلونة تاتا مارتينو، بعد التعادل مع خيتافي 2-2 كانت بمثابة استقالة، فالمدرب قال ما معناه “لن أطلب فرصة ثانية”، وهو ما تم تفسيره إعلانًا ضمنيًّا للرحيل.صحيفة “الموندوديبورتيفو” ذهبت لما أبعد من ذلك، وأكدت عقد اجتماع خلال ساعات بحضور المدير الرياضي زوبيزاريتا، ربما يتطرق إلى تسمية المدرب الجديد والنجوم الجدد المنتظر التعاقد معهم، ومن ثم سيكون إعلان شيء خلال فترة قصيرة جدًّا.

اشتهر المدرب الأرجنتيني مارتينو بقيادته الناجحة لمنتخب البارغواي وتطبيقه مفاهيم الكرة الشاملة في فرق قليلة الجودة، صمد لمدة موسم واحد فقط في برشلونة، قبل أن يتلقى خسائر فنية كبيرة مع البارسا، بخروجه من دوري الأبطال، وخسارته كأس ملك إسبانيا، وقريبًا الدوري الإسباني “الليغا”، وهو ما لم يعتده برشلونة في السنوات الأخيرة ليخرج خالي الوفاض تمامًا، كلها مؤشرات تُعجِّل برحيل تاتا، الذي يُجري سرًا مفاوضات مع منتخب بلد عربي.

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