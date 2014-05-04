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بعد العمرة... قمّاح يتحدّى السرطان بطرح أغنية

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بعد العمرة... قمّاح يتحدّى السرطان بطرح أغنية بعد العمرة... قمّاح يتحدّى السرطان بطرح أغنية

بعد عودته منذ يومين من الأراضي الحجازية، حيث كان يؤدي شعائر العمرة، يطرح يوم الأحد نجم ستار أكاديمي المصري محمد قمّاح أغنيته السنجل "صعبان عليا"، والتّي تعد الأولى له بعد إصابته بالورم السرطاني الخبيث، الذي بدأ يعاني منه منذ شهور، وينتظر حالياً نتيجة العلاج.

أغنية "صعبان عليا" هي من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد وتوزيع زووم.

وفي السّياق نفسه، لم يقرر قمّاح بعد موعداً لطرح ألبومه الجديد "أحلى من اللي فات" في السوق، كونه يفضّل طرح أكثر من أغنية سنجل في البداية كتقليد جديد يعتمده معظم المطربون، قبل إصدار الألبوم كاملاً، ذلك من أجل استطلاع رأي الجّمهور في كل أغنية على حدة.

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سيدتي