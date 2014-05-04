«سانا»: قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة في ريف دمشق

أفادت الوكالة السورية للأنباء، «سانا»، الأحد، بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير سيارة مفخخة فى مدخل بلدة معضمية الشام، في ريف دمشق.

وذكرت «سانا»: «الإرهابيين فجروا، السبت، سيارة مفخخة عن بعد أثناء قيام عناصر الهندسة بتفكيكها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم وإلحاق أضرار مادية بالمكان».

كان مسلحون فجروا سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات أمام كراج انطلاق الحافلات في السومرية، في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل14 مواطنا وإصابة 42 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال، فيما أحبطت وحدة من القوات السورية محاولة تفجير سيارة مفخخة بالمتفجرات في المنطقة ذاتها خلال نوفمبر2012.