بالفيديو:حضّري التفاح المشوي مع القرفة

المقادير:

- حبتان من التفاح الأصفر

- 100 غرام من الزبدة

- 200 غرام من الحليب المكثّف

- 20 غرام من الجوز أو اللوز المحمّص (حسب الرغبة)

- عودان من القرفة

- رشّة من القرفة

طريقة التحضير:

1- أزيلي البذور من حبّات التفاح.

2- إخلطي الزبدة مع القرفة البودرة، الى حين يمتزج الخليط.

3- إحشي التفاح بخليط الزبدة، ومن ثم أدخليها الى الفرن لمدة 10 دقائق الى حين نضوج التفاح.

4- أخرجي التفاح من الفرن، وضعيها في طبق التقديم.

5- رشّي على التفاح المشوي الساخن الحليب المكثّف.

6- زيّني الطبق بأعواد من القرفة واللوز أو الجوز المحمّص.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

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