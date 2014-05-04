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بالفيديو:حضّري التفاح المشوي مع القرفة

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بالفيديو:حضّري التفاح المشوي مع القرفة بالفيديو:حضّري التفاح المشوي مع القرفة

المقادير:
- حبتان من التفاح الأصفر
- 100 غرام من الزبدة
- 200 غرام من الحليب المكثّف
- 20 غرام من الجوز أو اللوز المحمّص (حسب الرغبة)
- عودان من القرفة
- رشّة من القرفة

طريقة التحضير:
1- أزيلي البذور من حبّات التفاح.
2- إخلطي الزبدة مع القرفة البودرة، الى حين يمتزج الخليط.
3- إحشي التفاح بخليط الزبدة، ومن ثم أدخليها الى الفرن لمدة 10 دقائق الى حين نضوج التفاح.
4- أخرجي التفاح من الفرن، وضعيها في طبق التقديم.
5- رشّي على التفاح المشوي الساخن الحليب المكثّف.
6- زيّني الطبق بأعواد من القرفة واللوز أو الجوز المحمّص.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

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